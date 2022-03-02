Мединский: Россия нашла взаимопонимание с Украиной по ряду направлений

Россия нашла взаимопонимание с Украиной по ряду направлений. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник Президента России Владимир Мединский, сообщает БелТА.

Политик напомнил, что во время первых переговоров 28 февраля стороны озвучили свои позиции и предложения, связанные с немедленным прекращением режима огня. "По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров. Но однако по некоторым, наиболее принципиальным, это было вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышление и консультации с Киевом", - рассказал Владимир Мединский.