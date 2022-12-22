Мендкович: Беларусь и Россия успешно противостоят санкционному давлению

Я считаю, что мы успешно противостоим санкционному давлению. Сейчас от него основные проблемы испытывают страны Западной Европы, которые участвуют в экономической агрессии против наших государств. У нас же есть все перспективы расширения производства, создания новых рабочих мест за счет освоения новых рынков. Прежде всего это рынки Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии. Там нужна и сельскохозяйственная техника, и бытовая техника, и компьютеры - все это мы производим. И если мы не упустим накопившиеся возможности сейчас, по мере разделения мира, мы сможем совершить промышленный скачок и резко повысить уровень жизни нашего населения.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам