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Мендкович: Беларусь и Россия успешно противостоят санкционному давлению
Беларусь и Россия не только успешно противостоят санкциям, но и укрепляют сотрудничество. Таким мнением с Белтелерадиокомпанией поделился российский политолог Никита Мендкович.
Я считаю, что мы успешно противостоим санкционному давлению. Сейчас от него основные проблемы испытывают страны Западной Европы, которые участвуют в экономической агрессии против наших государств. У нас же есть все перспективы расширения производства, создания новых рабочих мест за счет освоения новых рынков. Прежде всего это рынки Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии. Там нужна и сельскохозяйственная техника, и бытовая техника, и компьютеры - все это мы производим. И если мы не упустим накопившиеся возможности сейчас, по мере разделения мира, мы сможем совершить промышленный скачок и резко повысить уровень жизни нашего населения.
Он также добавил, что сейчас будут крепнуть процессы интеграции. Не поглощения, а именно интеграции. "Речь идет о снятии барьеров для торговли, для создания общих благ. Это не является поглощением, это совместное развитие", - уточнил Никита Мендкович.
Фото: РИА Новости
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