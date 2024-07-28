Мендкович: Беларусь и Россию объединяют общая история и культура

Выбор места встречи демонстрирует не только серьезность намерений российской и белорусской стороны, но также говорит нам о духовной близости наших государств. У нас общая история, общая история религиозного подвижничества, а не только государственной деятельности, общая культура, также базирующаяся на общих религиозных и духовных ценностях. Нас очень многое объединяет, и это обеспечивает и подчеркивает глубину сотрудничества наших государств.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам