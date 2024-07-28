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Мендкович: Беларусь и Россию объединяют общая история и культура

25-26 июля на Валааме состоялись переговоры президентов Беларуси и России. Именно многовековые исторические узы и прочная связь народов служат нерушимой основой для развития эффективного сотрудничества стран.

Таким мнением поделился российский политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Выбор места встречи демонстрирует не только серьезность намерений российской и белорусской стороны, но также говорит нам о духовной близости наших государств. У нас общая история, общая история религиозного подвижничества, а не только государственной деятельности, общая культура, также базирующаяся на общих религиозных и духовных ценностях. Нас очень многое объединяет, и это обеспечивает и подчеркивает глубину сотрудничества наших государств.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

"По большому счету мы образуем единую цивилизацию в историческом понимании этого слова, и в настоящий момент - в период международного кризиса, потрясения цивилизационных устоев мы вместе отстаиваем общие интересы и обеспечиваем общую безопасность", - подчеркнул политолог.

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