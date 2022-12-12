Мешааль аль-Аттыя: Катар стремится поднять отношения с Беларусью на более высокий уровень

Катар стремится к тому, чтобы поднять отношения с Беларусью на более высокий уровень. Об этом сказал Временный поверенный в делах Государства Катар в Республике Беларусь Мешааль аль-Аттыя 12 декабря на торжественном мероприятии по случаю Национального дня этой страны, сообщает БелТА.

"Государство Катар гордится уровнем крепких отношений между нашими дружественными странами. В прошлом году страны отметили 25-ю годовщину установления дипломатических отношений, - обратил внимание он. - С момента установления в 1996 году эти отношения были отмечены многими яркими страницами, включая обмен визитами на высшем уровне, в результате которых был образован катарско-белорусский комитет по сотрудничеству, что придало мощный импульс нашим отношениям".

По итогам многочисленных взаимных визитов официальных лиц двух стран на различных уровнях правительства подписали 26 соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Этим был заложен прочный фундамент для выстраивания конструктивных отношений в различных областях.

"Государство Катар высоко ценит уровень тесных и прочных отношений, которые связывают наши страны, и мы постоянно стремимся к тому, чтобы поднять их на более высокий уровень в будущем под руководством шейха Тамима бен Хамада аль- Тани, эмира Государства Катар и Президента Беларуси Александра Лукашенко", - заявил Мешааль аль-Аттыя

"Государство Катар надеется на скорейшее преодоление всех трудностей и кризисов, возникших в последнее время в регионе и на международном уровне. Это позволит работать вместе с нашими белорусскими друзьями над развитием и укреплением сотрудничества во всех областях, чтобы наши отношения были на том уровне, к которому стремятся наши страны. Мы готовы сделать все возможное для достижения этих целей", - резюмировал дипломат.





Дипломат Катара: мирные методы являются наилучшим способом урегулирования конфликтов и прекращения войн

Дипломат обратил внимание: "Государство Катар достигло больших успехов в области экономического и социального развития, процветания на благо всех своих граждан. В то же время Катар вносит значительный вклад в региональный и международный рост и развитие. Катар является одним из крупнейших партнеров, приверженных делу поддержки усилий Организации Объединенных Наций, благодаря его роли в реагировании на гуманитарные призывы в рамках международного сотрудничества по урегулированию кризисов и поддержке проектов в области развития во многих регионах мира".

Внешняя политика Государства Катар основывается на соблюдении норм международного права, защите национальных интересов и применении превентивной дипломатии для урегулирования кризисов и недопущения эскалации.

"Благодаря данному подходу, а также благодаря положительным результатам, достигнутым в рамках катарских посреднических инициатив в Судане, Афганистане, Чаде и других странах, Катар стал активным и ответственным игроком как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. В результате соблюдения и применения этих принципов Катар стал надежным партнером в деле поддержания мира и стабильности", - подчеркнул Временный поверенный.

Он также отметил, что Катар искренне стремится к установлению более безопасного и справедливого международного порядка в целях защиты глобальных общественных интересов, прежде всего в области здравоохранения, образования и защиты окружающей среды. "Государство Катар твердо убеждено в том, что мирные методы являются наилучшим способом урегулирования конфликтов и прекращения войн. Такой подход в политике государства, несомненно, сохранится и в будущем", - сказал Мешааль аль-Аттыя.

По его словам, несмотря на различные трудности, Государство Катар добилось за последние годы значительных успехов на пути прогресса и развития. Сегодня благодаря мерам, принятым на национальном уровне, Катар находится в авангарде стран, экономика которых показывает стабильный рост.

"В соответствии с "Национальным видением Катара-2030" государство уделяет первостепенное внимание вопросам защиты окружающей среды. В результате предпринятых мер, направленных на улучшение качества жизни населения, страна стала первой в мире, в которой все города получили аккредитацию Всемирной организации здравоохранения в рамках проекта ВОЗ "Здоровые города", - отметил дипломат.