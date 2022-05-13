НАТО называет человеческий разум и его восприятие информации новой областью ведения боевых действий. Целые стратегии манипуляции нашими умами разрабатывают в Инновационном центре НАТО iHub. Да и Центр кибербезопасности альянса, имеющий статус военной организации, располагается неподалеку, в Таллине. Эксперты же уверены, то, что мы наблюдаем сегодня, - совершенно новый вид оружия, впервые примененный в таких масштабах. Детальный разбор новых методов информационной войны - в авторском комментарии Марии Петрашко
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НАТО то и дело хвастаются своими новыми возможностями, активным расширением и поставками оружия на Украину. Но почему-то старательно молчат о своем новом виде вооружений cognitive warfare - "войне умов" или "войне в умах". "Человеческий разум и его восприятие информации рассматривается как новая область ведения боевых действий" - именно так обозначили в Инновационном центре НАТО iHub свою тактику. То есть отдельное подразделение, под отдельным финансированием манипулирует умами. Общественное мнение используется как оружие по влиянию и дестабилизации нации. Как же им удается дестабилизировать нацию? Первый и самый простой, но по-прежнему действенный метод - фейки. Фейк: В Брянской области неизвестные сожгли автомобили с символами поддержки спецоперации в Украине.
Цель - создать иллюзию сильной разобщенности в российском обществе.
Уникальность информационной войны с Россией - не просто в масштабах, но и в военно-стратегическом подходе. Выбирается одна магистральная тема - условно якобы резня в Буче - и отрабатывается определенный период времени. И, естественно, не НАТО и не центр IHub публикуют ее на своих страницах, это делают проплаченные СМИ. Условно. Фейк: В России 9 мая объявят всеобщую мобилизацию мужчин для отправки на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на "британских и американских высокопоставленных военных". Фейк: Московское метро мобилизует своих сотрудников для возможной отправки на спецоперацию, а несогласным угрожает увольнением. Об этом сообщают СМИ.
Слухи о всеобщей мобилизации появляются чуть ли не с самого начала специальной военной операции.
Цель - внести немного сомнений в российское общество и внушить уверенность в зраде - украинскому. Фейк: Информационное агентство Associated Press утверждает, что из-за взрыва в Драматическом театре Мариуполя погибло около 600 человек. Ответственность за их смерти лежит на ВС РФ.
На самом деле, взрыв в Драматическом театре устроили боевики "Азова". И в подтверждение тому есть масса фактов. Но задача западных СМИ - демонизировать российских военных, то есть ложные обвинения в резне, изнасилованиях, расстрелах и взрывах будут продолжаться.
Эффект от фейков, конечно, есть. Но недолговременный. Со временем эмоции спадут. И у аудитории начнут возникать вопросы. А тут как раз сторонние кризисы невиртуальной реальности: вроде повышения цен, проблем с поставками электроэнергии и продовольствия - "привет санкциям"- в общем, на фоне голода и холода, который очевидно грозит некоторым частям света - вопросы к обвинениям Путина и Лукашенко во всех бедах выльются в протесты и голоса против действующих правительств. И вопросов с каждым днем все больше. Как отвлекать внимание аудитории? Правильно - Анджелиной Джоли. Артемий Лебедев: Анджелина Джоли приехала во Львов, посетила кофейню. А потом специально для нее украинская киностудия включила сирену, чтобы показать, что в городе типа объявлен авиационный удар, и надо бежать в убежище. Естественно, это все снимается на камеру. Нам показывают, как Анджелина Джоли заходит в убежище. Это, наверное, очень большое достижение. После того как она туда заходит, сирену отключают, чтобы не мешать городу дальше существовать. Никаких нападений в этот день не совершалось. Соответственно, это просто голливудская постановка, чтобы потом распространить такие видосики и показать, какой ужас.
Развод по-голливудски. Этот метод называется работа с лидерами мнений. Тот же Макс Барских якобы в рядах ВСУ - тоже технология, мол, если даже знаменитый певец Барских не боится идти в ВСУ, то и вы идите. А я напомню, в ВСУ как раз таки недобор и дезертирство. Ну а то, что Барских туда прилетел на пару дней видосики поснимать, это никто уже вам не расскажет. Или вот сначала украинцы три года любуются на белого и пушистого Голобородько в сериале "Слуга народа". И этот идеальный президент с голубого экрана приходит в реальную жизнь и, конечно же, побеждает на выборах. Совпадение? Кристина Потупчик, политтехнолог: То, что мы наблюдаем сегодня в западных СМИ, самая дорогая пиар-кампания в истории. Она имела аналоги, но в меньших масштабах, такого накала ненависти ко всему русскому я не припомню. Америка имеет обширный опыт агрессивного координирования информационных потоков, с которым наши соотечественники почти не знакомы. Но украинская кампания гораздо дороже, чем кампания против того же Трампа.
А сегодня мы ежедневно читаем сотни, если не тысячи фейков о российской армии. Мы видим поддержку украинских фашистов со стороны лидеров мнений, знаменитостей в их лозунгах "Слава Украине", иногда "Слава Ухани". Мы даже столкнулись с новой культурой - культурой "отмены" - русским не продадут сумочки Chanel, не покажут сериал на Netflix, не допустят к участию в Олимпийских играх. А миру запретят читать Достоевского, слушать Чайковского. Цель? Заставить нацию почувствовать себя изгоем. Недостойным чего-то, униженным человеком третьего сорта. Николай Стариков, политический деятель: Они хотят показать, какие крутые. Вот Россия начала операцию, мы начали свои санкции - и все, в России дефолт. Как будто он реально наступил и наступил от мер, которые они использовали. На самом деле последствий никаких. 70 % того, что наблюдаем сейчас, - попытки сформировать информационное поле.
Вся эта санкционная политика - высшая степень популизма. Ведь это только порождает и в белорусах, и в русских самоидентичность. Мы как бы уходим от навязанных ценностей, возвращаясь к себе. И уж тем более это способствует сплочению нации. Хотя, как мы помним, цель натовского центра iHub - дестабилизация ее изнутри.
Если вы думаете, что это ваше мнение - это ваше мнение и вами никто не манипулирует - вы в руках профессионалов.
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