Фейк: В Брянской области неизвестные сожгли автомобили с символами поддержки спецоперации в Украине.

Фейк: В России 9 мая объявят всеобщую мобилизацию мужчин для отправки на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на "британских и американских высокопоставленных военных".

Фейк: Московское метро мобилизует своих сотрудников для возможной отправки на спецоперацию, а несогласным угрожает увольнением. Об этом сообщают СМИ.

Фейк: Информационное агентство Associated Press утверждает, что из-за взрыва в Драматическом театре Мариуполя погибло около 600 человек. Ответственность за их смерти лежит на ВС РФ.

Анджелина Джоли приехала во Львов, посетила кофейню. А потом специально для нее украинская киностудия включила сирену, чтобы показать, что в городе типа объявлен авиационный удар, и надо бежать в убежище. Естественно, это все снимается на камеру. Нам показывают, как Анджелина Джоли заходит в убежище. Это, наверное, очень большое достижение. После того как она туда заходит, сирену отключают, чтобы не мешать городу дальше существовать. Никаких нападений в этот день не совершалось. Соответственно, это просто голливудская постановка, чтобы потом распространить такие видосики и показать, какой ужас.

То, что мы наблюдаем сегодня в западных СМИ, самая дорогая пиар-кампания в истории. Она имела аналоги, но в меньших масштабах, такого накала ненависти ко всему русскому я не припомню. Америка имеет обширный опыт агрессивного координирования информационных потоков, с которым наши соотечественники почти не знакомы. Но украинская кампания гораздо дороже, чем кампания против того же Трампа.

Они хотят показать, какие крутые. Вот Россия начала операцию, мы начали свои санкции - и все, в России дефолт. Как будто он реально наступил и наступил от мер, которые они использовали. На самом деле последствий никаких. 70 % того, что наблюдаем сейчас, - попытки сформировать информационное поле.