Мезенцев: Беларусь и Россия рассмотрят вопросы об отмене роуминга, общей символике и концепцию информационной безопасности

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал журналистам о повестке предстоящего заседания Высшего государственного совета, сообщает БелТА.

По словам Дмитрия Мезенцева, ближайшие заседания Совета Министров Союзного государства и Высшего государственного совета будут посвящены анализу пройденного пути и выработке новых задач, которые "подчеркнут глубину и масштаб интеграционного союзнического взаимодействия".

"Я представил Президенту предложения в повестку Высшего государственного совета. Они были принципиально поддержаны. Это в том числе и вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ. Мне кажется, сотрудничество республиканских и федеральных ведомств идет успешно. Оно идет, конечно, с содержательными спорами, но в духе подлинного товарищества и взаимодействия. И конечно, мы предлагаем и просим утвердить Концепцию информационной безопасности как определенный ответ на изменения той обстановки в регионе Восточной Европы", - сказал госсекретарь Союзного государства.



В повестке заседания ВГС будут также вопросы, касающиеся бюджета Союзного государства, нового формата реализации нормативных актов, регламентирующих деятельность Беларуси и России в союзном формате.

"Конечно, мы поднимем вопрос об отмене роуминга. Эта работа должна завершаться - было поручение президентов. Мы также предложили президентам рассмотреть вопрос о символике Союзного государства. Убежден в том, что те поручения, которые будут даны, позволят коллективным, общественным мнением определить тот флаг, тот гимн, которые будут соответствовать тому этапу отношений, который есть сегодня между Беларусью и Россией", - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Вместе с тем дата предстоящего заседания Высшего государственного совета еще не известна. По словам Александра Лукашенко, с этим вопросом еще будет необходимо определиться.

"Откровенно говоря, нам надо актуализировать повестку дня Союзного государства и начать с того, чтобы подвести итоги пройденного пути, наметить планы на будущее. Для этого надо высшие органы нашего Союзного государства в очном формате уже собрать и провести соответствующее заседание. Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, который пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства", - отметил Президент на встрече с Дмитрием Мезенцевым.

При этом глава государства подчеркнул, что отраслевые программы в Союзном государстве ни в коем случае сокращать нельзя. "Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, - и Беларуси, и России в том числе", - заявил Александр Лукашенко.

Факт Беларусь и Россия сейчас реализуют союзные программы, утвержденные декретом Высшего государственного совета 4 ноября 2021 года. На 1 января 2023 года 28 союзных программ выполнены на 67,8%. В полном объеме реализованы 7 программ: по интеграции информационных систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров; по интеграции информационных систем транспортного контроля; по гармонизации валютного регулирования и валютного контроля; по гармонизации требований в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для финансового сектора; по унификации регулирования бухгалтерского учета; по интеграции информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля; по развитию атомной энергетики.