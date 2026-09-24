Между Советом Республики и Сенатом Пакистана заключен меморандум о взаимопонимании

В Совете Республики состоялась встреча с председателем Сената Парламента Саидом Юсуфом Разой Гилани.

Главным итогом межпарламентского диалога стало подписание меморандума о взаимопонимании между Советом Республики Национального собрания Беларуси и Сенатом Исламской Республики Пакистан.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это действительно новая страница в истории нашего сотрудничества. Уверена, что она придаст импульс взаимоотношениям стран. Мы продолжим обмениваться визитами, как и прежде. Для нас, парламентариев, крайне важна совместная работа на международных площадках и в организациях. Там мы поддерживаем друг друга, доносим правду о наших государствах и рассказываем о проводимой ими политике. Кроме того, огромное значение имеет торгово-экономическое и научно-техническое взаимодействие. Как парламентарии мы максимально содействуем его развитию, прекрасно понимая, что экономика стоит во главе всего".

Меморандум призван придать новый импульс развитию белорусско-пакистанского диалога, а также продвижению совместных интересов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Кроме насыщенной переговорной программы на самом высоком уровне парламентская делегация посетит Минский тракторный завод, Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Завершится визит 26 сентября.