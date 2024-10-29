Многообразие и многополярность в ХХI веке. На эту тему 1 ноября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности обещают мозговой штурм.

А еще будут говорить о санкциях и важных логистических цепочках в Евразии, а также о миграции: вызовах и преимуществах. Но это далеко не полный список.