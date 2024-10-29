3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Международная конференция по евразийской безопасности - о чем готовы заявлять эксперты и политики
Автор:Светлана Лукьянюк
Многообразие и многополярность в ХХI веке. На эту тему 1 ноября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности обещают мозговой штурм.
А еще будут говорить о санкциях и важных логистических цепочках в Евразии, а также о миграции: вызовах и преимуществах. Но это далеко не полный список.
Расскажем, о чем готовы заявлять на большую аудиторию эксперты, политики и экономисты из разных стран (подробности в видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе