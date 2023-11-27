Международная повестка, функционирование экономики, развитие сотрудничества в разных частях света - Лукашенко провел совещание

Президент Беларуси сегодня провел совещание с руководством правительства, Администрации и МИД. В первую очередь говорили о предстоящих международных встречах. Это обсуждение можно считать подготовкой к череде переговоров Александра Лукашенко с зарубежными коллегами. Год был напряженный, отметил белорусский лидер. Ряд визитов главы государства был перенесен на зимний период.

Развитие сотрудничества со странами Африканского континента

Одно из перспективных направлений для работы - на юге. Как было сказано Президентом Беларуси, "за Африкой будущее"! И эти слова задали тренд продвижения на перспективном континенте. За место под солнцем там борются Москва и Пекин, Вашингтон и Брюссель.





Беларусь приходит в регион без колониальных замашек, с выгодными предложениями по сотрудничеству в самых разных сферах. Готовы поставлять технику, совместно работать на продовольственную безопасность и в добыче полезных ископаемых. Готовы делиться технологиями и компетенциями.

А. Лукашенко анонсировал ряд международных переговоров и визитов

"Я думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и при необходимости - визитах в африканские страны", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул: "Все вы должны понимать, это дальняя дуга нашего сотрудничества, но это не значит, что дальние страны". "С некоторыми мы имеем хорошие отношения. Торгово-экономические в том числе. Это прежде всего Зимбабве. И через Зимбабве - на другие соседние государства", - пояснил глава государства.

По его словам, есть интерес со стороны Мозамбика. "Мы договорились во время переговоров с президентом Зимбабве (Эммерсоном Мнангагвой. - Прим. ред.), что мы должны подключить Мозамбик. Они очень просили, они заинтересованы в том, чтобы мы повторили опыт Зимбабве в Мозамбике. Я имею в виду продовольствие, детское питание, здравоохранение. Чтобы мы им могли помочь в чем-то, передали им технологии в тех отраслях, где мы имеем определенные компетенции", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отдельно сказал о взаимодействии с Экваториальной Гвинеей. "Они нас ждут. Мы провели очень большую работу по сотрудничеству с этой страной в плане выработки конкретного плана - дорожной карты. Как обстоят на сегодняшний день дела? - поинтересовался белорусский лидер. - Мы с Президентом (Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. - Прим. ред.), скорее всего, встретимся в Эмиратах, обговорим вопрос моего визита туда. Но я хотел бы услышать, как подготовлен этот визит".

В случае с Экваториальной Гвинеей речь также идет о перспективах сотрудничества не только с этой страной, но и рядом соседних государств. "Как меня просил Президент, мы могли бы оказать какую-то поддержку и помощь, прежде всего в технологиях, соседним государствам", - отметил глава белорусского государства.





"Ну и поскольку в Эмиратах я буду вести диалог с главами этих государств, естественно, все вопросы, которые касаются Объединенных Арабских Эмиратов", - обозначил Александр Лукашенко еще один вопрос для обсуждения на совещании.

Он попросил проинформировать и о ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем: "Очень важная для нас страна. Естественно, много вопросов, которые правительство должно было разрулить, если можно так сказать, в отношениях с Китайской Народной Республикой. Что планировали, что сделали, что не сделали?"

Международная повестка и функционирование экономики

На уровне премьера намечены переговоры в Турции. Президенту важно услышать, как продвигаемся там. Работа правительственной делегации должна основательно подготовить почву для диалога лидеров. На совещании обсудили также вопросы внутреннего характера: речь прежде всего о функционировании экономики. В преддверии праздников Александр Лукашенко дал ряд поручений по обеспечению продовольственного рынка.

Президент дал поручения правительству по ассортименту в малых населенных пунктах

"Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей, - сказал Александр Лукашенко. - Слушайте, если бы чего-то не хватало. Всего хватает. Только наша распорядительность. Особенно - малые города, агрогородки и деревни. Это наши люди. Это небогатые люди. Они должны всем быть обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов. Праздники должны быть для всех".

Глава государства пояснил, что в последнее время в его адрес поступают соответствующие жалобы от людей. "Я понимаю, делаю скидку на всякие обстоятельства. Но обращается немало людей, которые жалуются на обеспечение самым необходимым. Еще раз говорю, я делаю скидку: что-то не понравилось, настроение плохое - с помощью интернета обратились к Президенту. Но дыма без огня не бывает", - отметил белорусский лидер.

В связи с этим Александр Лукашенко отдельно предупредил участников совещания, и прежде всего вице-премьера Леонида Зайца, который отвечает за АПК, где недавно были вскрыты факты в рамках молочного дела: "Чтобы не только занимались там всякими безобразиями типа молочного дела. Но чтобы вы видели наших крестьян. Вы, кроме всего прочего, ответственны не только за Белкоопсоюз, но и за вопросы сельского хозяйства. Они также входят в ваши компетенции".