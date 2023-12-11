Большое африканское турне нашего Президента состоялось! Официальный и рабочий визиты Александра Лукашенко в Экваториальную Гвинею и Кению стали продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Беларуси со странами Африканского континента. Конечно, поначалу в Африке к нам присматривались, но результативный опыт с Зимбабве сделал свое дело. Это была отличная реклама, и другие страны континента нам доверились. Да, там другой менталитет - важны личные гарантии, причем на самом высоком уровне. Александр Лукашенко всегда заявлял: мы идем в Африку не грабить и не разорять недра, мы идем с миром.

Китай, Эмираты, Экваториальная Гвинея и Кения. Международное турне Президента Беларуси вызвало живой интерес мировых СМИ. Обсуждение главных тем двусторонних встреч вышло далеко за пределы Беларуси. А география изданий, публикующих материалы на эту тему, серьезно расширилась.



СМИ резво переключались с одного громкого заявления на другое. О переговорах Главы белорусского государства с Председателем КНР Си Цзиньпином написали крупнейшие информационные агентства: Рейтер, ТАСС, Ассошиэйтед Пресс и многие другие. Без внимания зарубежных журналистов не осталась встреча на высшем уровне в Эмиратах. Александр Лукашенко и Мухаммед бен Заид аль-Нахайян обсудили вопросы насыщенной двусторонней повестки. Вот, что пишут местные СМИ.



Стороны также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, в первую очередь по развитию ситуации в ближневосточном регионе и важности продвижения к справедливому и прочному миру, который обеспечивает соответствующую среду для стабильности, сотрудничества и развития на благо всех народов региона.



А пакты, подписанные во время встречи Президента Беларуси с Президентом Экваториальной Гвинеи, являются частью всеобъемлющей стратегии по укреплению связей Беларуси с африканским континентом - отмечает Би-Эн-Эн Брэйкин.



Делегации Экваториальной Гвинеи и Беларуси встретились в Народном дворце Малабо. По итогам двусторонней встречи Обианг Нгема Мбасого и Александр Лукашенко подписали дорожную карту сотрудничества Экваториальной Гвинеи и Республики Беларусь в целях развития.



Пишут зарубежные журналисты и о визите Президента Беларуси в Найроби. Отмечают, что в ходе переговоров главы двух государств договорились расширять связи в сферах возобновляемой энергетики, торговли, инвестиций и образования. Кенийские СМИ ссылаются на заявление своего лидера.

