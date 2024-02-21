3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Международные наблюдатели рассказали о первых впечатлениях от организации электоральной кампании в Беларуси
Более 40 международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ работают сейчас на выборах в Беларуси.
Специальная комиссия прибыла и в Брест. Во время посещения избирательных участков они общаются с председателями и членами комиссий. Знакомятся со всей документацией, а также условиями для безопасного и комфортного голосования. В первую очередь руководствуются Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ.
Первые впечатления от организации электоральной кампании в нашей стране положительные. Полная оценка будет дана поокончании выборов.
Сергей Караваев, международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ:
Сегодня мы можем сказать, что все участки открылись вовремя. Все участки работают. Очевидно: комиссии подготовлены. Избиратели идут. Мы посмотрели цифры за вчерашний день. Есть везде, на всех участках в соответствии с требованиями законодательства.
Екатерина Кириллова, жительница г. Бреста:
Каждый гражданин должен поучаствовать в выборах, потому что именно от нашего решения будет зависеть наше будущее, будущее наших детей, нашей молодежи, будущее стариков, пенсионеров, а также развитие нашей страны и в целом ее созидание.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов