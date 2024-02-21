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Международные наблюдатели рассказали о первых впечатлениях от организации электоральной кампании в Беларуси

Более 40 международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ работают сейчас на выборах в Беларуси.

Специальная комиссия прибыла и в Брест. Во время посещения избирательных участков они общаются с председателями и членами комиссий. Знакомятся со всей документацией, а также условиями для безопасного и комфортного голосования. В первую очередь руководствуются Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ.

Первые впечатления от организации электоральной кампании в нашей стране положительные. Полная оценка будет дана поокончании выборов.

Сергей Караваев, международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ:
Сегодня мы можем сказать, что все участки открылись вовремя. Все участки работают. Очевидно: комиссии подготовлены. Избиратели идут. Мы посмотрели цифры за вчерашний день. Есть везде, на всех участках в соответствии с требованиями законодательства.
Екатерина Кириллова, жительница г. Бреста:
Каждый гражданин должен поучаствовать в выборах, потому что именно от нашего решения будет зависеть наше будущее, будущее наших детей, нашей молодежи, будущее стариков, пенсионеров, а также развитие нашей страны и в целом ее созидание.

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