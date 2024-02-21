Международные наблюдатели рассказали о первых впечатлениях от организации электоральной кампании в Беларуси

Сергей Караваев, международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ:

Сегодня мы можем сказать, что все участки открылись вовремя. Все участки работают. Очевидно: комиссии подготовлены. Избиратели идут. Мы посмотрели цифры за вчерашний день. Есть везде, на всех участках в соответствии с требованиями законодательства.