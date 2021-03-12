Международный экономический форум государств - участников СНГ. Содружеству - 30 лет

Вопросы экономики, в частности, свободная торговля без барьеров и промышленная кооперация имеют ключевое значение в год председательства Беларуси в СНГ. Это озвучил сегодня белорусский вице-премьер Игорь Петришенко. Международный экономический форум государств - участников СНГ прошел в формате онлайн.

Пандемия показала: отношения нужно только укреплять. Интеграционные процессы на пространстве СНГ носят многоуровневый характер, работа по их сопряжению продолжится. А принятые решения должны отражаться на простых гражданах. И как отметил вице-премьер, осенью планируется провести форум по инвестиционному сотрудничеству стран СНГ. Потенциальная площадка - Беларусь. Мероприятие будут готовить в очном формате.