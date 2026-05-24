Межпарламентская ассамблея СНГ в Санкт-Петербурге - какие темы были в центре внимания парламентариев

Международная безопасность, экономика, здравоохранение и работа Молодежного парламента. На неделе в Санкт-Петербурге прошла весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ. Таврический дворец собрал сотни парламентариев из стран Содружества.

От Беларуси прозвучало много инициатив. Это использование искусственного интеллекта в образовании, новые технологии в медицине, а также вопросы евразийской безопасности. Какие темы были в центре внимания парламентариев стран СНГ?

Таврический дворец Санкт-Петербурга - это памятник классицизма XVIII века. Изначально его построили как загородную резиденцию для князя Григория Потемкина. В начале XX века здесь работала Государственная дума, а с 90-х после распада СССР Таврический дворец стал штаб квартирой Межпарламентской ассамблеи СНГ.

На этой неделе Таврический стал местом парламентской дипломатии. Сюда съехались делегации из 9 стран Содружества. Их задача - на законодательном уровне представлять интересы граждан своих государств. И здесь важна правильная коммуникация. Глава Совета Республики Беларуси в прямом смысле работала на ногах. Наталья Качанова буквально каждые полчаса меняла залы для двухсторонних встреч.

С коллегами из Узбекистана обсудила наше торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот сегодня достигает 850 млн долларов, и есть все предпосылки его нарастить. Говорили и о теме образования. Сегодня в Беларуси учатся более 3 тыс. студентов из Узбекистана.

С делегацией из Кыргызстана обсуждали тему здравоохранения. В Беларуси очень развит экспорт медицинских услуг, киргизские коллеги заинтересованы приезжать в нашу страну на лечение. А с нашим стратегическим партнером - Россией - речь шла о региональном сотрудничестве в рамках Союзного государства. В частности, обсудили подготовку к XIII Форуму регионов Беларуси и России. В конце июня он пройдет в Минске и Минской области.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы определили перспективный план на 2026-2028 гг. над модельным законодательством наших стран. Хочу сказать, что туда включены 134 документа, 12 из них по инициативе нашего Совета Республики. Конечно, ключевыми для нас вопросами всегда являются не только работа по парламентской линии, но и, несомненно, торгово-экономическое сотрудничество. Создание совместных производств, предприятий - все, что направлено сегодня на продвижение наших товаров, на укрепление экономической мощи наших стран".

2026-й в странах Содружества объявлен Годом здоровья, поэтому основная тема Межпарламентской ассамблеи - это здравоохранение. Выступая перед участниками, глава белорусской делегации отметила, что в нашей стране медицина высокотехнологична и главное - доступна для человека. Нам есть чем гордиться.

Сегодня Беларусь занимает 10 место в мире по пересадке органов. Наши нейрохирурги проводят уникальные операции. И это позволяет снизить риск развития болезни Паркинсона. В Беларуси используются новые способы лечения рака с помощью клеточной медицины. Кроме того, мы входим в число мировых лидеров по предотвращению младенческой смертности.

"В этом году мы вспоминаем скорбную дату - 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС. Для многих стран, особенно для Беларуси, она стала серьезным испытанием. Наша страна приобрела огромный опыт в ликвидации последствий аварии, в том числе в радиационной медицине, долгосрочном мониторинге здоровья населения и его социальной защите. Частично этот опыт вошел в модельное законодательство Ассамблеи. Пришло время его актуализировать, планы по разработке модельного закона о радиационной безопасности в медицине весьма своевременны", - отметила Наталья Кочанова.

Конечно, особое внимание теме международной и региональной безопасности. Военно-политическая ситуация в мире сегодня очень неспокойна: конфликт на Ближнем Востоке и Украине, экономическая блокада Кубы и Венесуэлы, усиление войск НАТО у границ Союзного государства, провокационные заявления Польши и стран Балтии в адрес России и Беларуси.

И здесь дипломатическая и уравновешенная позиция нашей страны - хороший пример для других стран Содружества. Именно мы инициаторы идеи Евразийской Хартии многополярности и многообразия в XXI веке.

Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации России:

"Нам предстоит договориться. Договориться про однополярность мы совершенно точно не сможем и даже не планируем этого делать. А вот договориться про многополярность вполне возможно. Ведь та инициатива, которую по предложению президентов России и Беларуси продвигают наши страны по евразийской безопасности, она ведь инклюзивна, она не эксклюзивна. Она предполагает в идеале участие всех без исключения государств Евразии, включая все без исключения европейские государства, а значит, и государства НАТО и ЕС, если они этого захотят, если они с этим согласятся".