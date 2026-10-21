Межпарламентский диалог и промышленность: как укрепляется сотрудничество Беларуси и Мьянмы

Сделав ставку на диверсификацию и многовекторность, Беларусь сегодня собирает плоды дальновидности своего внешнеполитического курса, в котором важным направлением является азиатский вектор. Это емкий, перспективный и быстро растущий рынок с населением более 4,5 млрд человек. Быть там - видеть четкие очертания завтрашнего дня.

Там нужны белорусские технологии и компетенции, а механизмы взаимодействия выстроены не только в торгово-экономической сфере. Прежде всего, налажен диалог на высшем политическом уровне, а также на уровне межпарламентского сотрудничества. Ведущие игроки региона, в том числе Китай, постепенно уходят от валютных расчетов в пользу национальных, а это шаг к независимости и партнерству без оглядки на Запад.

Таких опорных точек с перспективой выхода на глобальный рынок для Беларуси становится все больше. Вьетнам, Индонезия, Мьянма - белорусов принимают там, где с другими даже не начинают диалог.

В эти дни и Беларусь принимает партнеров и добрых друзей. С официальным визитом в Минске находится парламентская делегация Мьянмы.

Потенциал сотрудничества Беларуси и Мьянмы

Деревни, расположенные прямо на воде, и храмы в пещерах, статуи Будды в 120 м (как 43-этажное здание) и преимущественно бирманский язык, на котором говорят 90 % жителей - Мьянма является настоящей диковиной для славянского человека. Однако несмотря на внешние различия, на глубинных слоях у двух стран кладезь общего. Там ценят семейные ценности, воспитывают молодежь патриотично, а еще следуют национальным интересам, несмотря на внешние подножки.

Иван Зайцев, младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН:

"Если брать регионы Восточной и Юго-Восточной Азии, это один из наиболее бурно развивающихся в экономическом плане регионов на сегодняшний день в самых разных областях. Здесь речь идет не только о сельском хозяйстве или о военно-техническом сотрудничестве. Речь может идти о технологиях двойного назначения, роботизации и соответствующих компьютерных технологиях".

Сегодня Мьянма занимает стратегическое положение в Юго-Восточной Азии и открыта для диалога, диверсификация - основа внешнеполитической стратегии. Ищут сотрудничество в области наукоемких технологий, это в том числе про создание совместных производств, нуждаются в продовольствии. Все это может и готова дать Беларусь.

Диалог на высшем уровне: официальные визиты лидеров

Новая глава в этой истории открыта в 2025 году и получила развитие нынешним летом после официальных визитов на высшем уровне.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее реализации будет способствовать открытие в этом году посольств двух стран. Задача белорусской дипмиссии сформулирована предельно конкретно - рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. В 2027 году все эти проекты должны из "бумажной" фазы перейти на этап реализации "на земле". Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия. Возобновим и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество".

Высокий уровень политического диалога задает планку для остального. Юридический ориентир до 2028 года - дорожная карта, там, прежде всего, о прибавке к экономике.

Укрепление межпарламентского диалога

Похожий маршрутизатор сегодня появился в межпарламентском измерении. Подписи в Меморандуме о сотрудничестве поставили председатели Совета Республики Наталья Кочанова и Палаты национальностей Ассамблеи Союза Аун Лин Две.

В эти дни проходит официальный визит парламентской делегации Мьянмы в Беларусь. В последний раз парламентарии этой азиатской страны были в белорусском государстве 11 лет назад. Нынешний визит - первый для Аун Лин Две в должности председателя.

Эта встреча подчеркивает курс на продвижение и углубление того, о чем договорились лидеры: это развитие культурных и гуманитарных связей, при этом главным остается экономика. Не гладко сработали в 2025 году - 16 млн долларов товарооборота, в то время как в 2024-м вышли на планку выше 30 млн. Вместе с тем начало года многообещающее.

Где необходимо парламентское содействие, также говорили в Совете Республики.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Приоритеты определены: сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, проекты в области промышленной кооперации и поставки нашей сельскохозяйственной автомобильной техники, сотрудничество в сфере фармацевтики и медицины, которая тоже успешно развивается. Цифры товарооборота, которые сегодня есть по первым восьми месяцам текущего года, свидетельствуют об устойчивой динамике роста. Наш взаимный товарооборот увеличился на 74 %, и я думаю, что это не предел. Мы будем продолжать двигаться в этом направлении".

Делегация Мьянмы посетила Минский тракторный завод

Сельское хозяйство, фармацевтика, промышленность - то, что может дать хорошую прибавку к белорусскому экспорту. А машиностроение сегодня - один из первых пунктов интереса мьянманской делегации.

К тому же в работе ряд кооперационных проектов, в частности идет подготовка к запуску сборочных производств белорусских тракторов МТЗ и автомобильной техники МАЗ в Мьянме. В Минске парламентарии побывали на производствах и воочию оценили то, что делают руками белорусы.

Тарас Мурог, генеральный директор ОАО "МТЗ":

"Приступил к реализации контракт с Мьянмой по созданию сборочного производства. Мы готовимся до конца года поставить машинокомплекты, чтобы собрать там, непосредственно обучить людей и сначала наполнить внутренний рынок с перспективой экспорта уже непосредственно из Мьянмы".

Белорусские товары поставляются в 117 стран мира

Еще одна ниша, где остро нужны белорусские компетенции - продовольствие. 50 млн человек нужно накормить, а население там прибавляется завидными темпами. Учитывая климат (а еще то, что часть территорий покрыта джунглями), собственные резервы развиваются слабо. Беларусь - игрок с понятной репутацией. Сегодня белорусское распробовали уже в 117 странах.

Алексей Маслов, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова:

"Мьянма - это страна, которая нуждается в большом количестве продовольствия, потому что идет рост населения. Поэтому поставки из Беларуси продуктов питания, прежде всего зерна, изделий из муки, пойдут как раз сейчас в качестве одного из самых эффективных форм взаимодействия".

Перспективы сотрудничества и свобода диалога

Мьянма - одна из опорных точек для Беларуси в Юго-Восточной Азии. Географически выгодное положение открывает и для белорусов ряд преференций. Например, все, что вместе произведем в Мьянме, в соседние страны поставляется без каких либо тарифных барьеров. Так работает зона свободной торговли.

Просматривается вполне взаимная выгода. Отмена виз, в том числе для владельцев обычных паспортов, несомненно, добавляет к свободе диалога.