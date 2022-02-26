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Межправсовет ЕАЭС: единые подходы в противовес санкциям, чтобы сделать экономику сильнее
В ЕАЭС нужно переходить от снятия барьеров к совместному созданию технологий и продуктов. Свою позицию белорусская сторона озвучила на Межправсовете в Нур-Султане. У партнеров есть понимание, что давление будет нарастать. Эффективным инструментом противодействия санкциям является обеспечение собственной экономической независимости в технологиях и товарах.
О приоритетах повестки расскажет
Светлана Лукьянюк.
О единых антисанкционных мерах говорили с коллегой из России. Ведь часто страны решают сложности, навязанные именно извне. Это актуально и для всей "пятерки". Никто не знает, кто и когда может попасть под внешнее давление.
Нынешние реалии ЕАЭС обсудили главы правительств и с президентом Казахстана. В прошлом году страна председательствовала в союзе. И товарооборот вырос на треть. Более 72 миллиардов долларов. Сейчас важно этот трек сохранить и активно продвигать свои бренды.
В целом торговлю и координацию в рамках пяти рассмотрели на Межправсовете
Белорусская сторона настаивает: в повестке ЕАЭС этого года обязательно должны быть вопросы формирования общих сырьевых рынков. Точнее, точечный мониторинг сделанного. Принципиальное согласие, конечно, есть, но важно все успеть до 2025 года.
Еще одна наша инициатива - продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей. Такие преференции - хороший стимул для покупки именно электрокаров. А Беларусь в развитии сделала ставку на зеленую экономику.
О евразийской интеграции на премьерском уровне следующий раз будут говорить уже на белорусской стороне - в конце июня в Бресте.
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