Межправсовет ЕАЭС расставил приоритеты евразийской интеграции

Прочный фундамент внутренних ресурсов и возможностей для движения вперед. Межправсовет ЕАЭС, который на протяжении двух дней проходил в Кыргызстане, расставил приоритеты евразийской интеграции. Саммит собрал премьеров "пятерки". Сегодня заседание прошло в широком формате. Общие рынки, цифровые транспортные коридоры и торговля без границ сделают союз сильнее и устойчивее и к вирусным катаклизмам, и к санкционному прессингу. Поэтому наравне с правовыми документами, законодательной евразийской базой особое внимание уделяется совместным проектам, созданию реестра промышленной продукции и допуску к госзакупкам. Светлана Лукьянюк об итогах переговоров.

Снять старые и новые барьеры. Сегодня евразийская "пятерка" перечислила ограничения, которые планирует устранить за 2 года, чтобы противоречия внутри союза не тормозили ни кооперацию, ни торговлю. За предыдущие 5 лет удалось распрощаться с пятью десятками таких преград. И это, безусловно, движение вперед. Но по мере расширения сфер взаимодействия появляются новые. По ним сейчас и работают.

Принимающая сторона - Кыргызстан. До переговоров в широком составе состоялась встреча всех премьеров с президентом, где еще раз подчеркнули: работа сообща дала возможность выстоять экономикам в сложный пандемийный прошлый год. Сегодня время двигаться вперед. Векторы как раз согласовывали широким составом.

Создание общих сырьевых рынков

Сегодня обсудили общие сырьевые рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Белорусская сторона призывает коллег своевременно завершить работу над проектами соглашений.

Говорили про общий рынок органической сельхозпродукции. Это мировой тренд, и важно не упустить шанс и занять свою нишу. У нас здесь интерес большой, ведь сегодня Беларусь - крупный экспортер продовольствия. "Пятерка" договорилась разработать международный договор и прописать свободное перемещение экопродукции на евразийской территории. В целом же ЕАЭС за первое полугодие внутри союза наторговал на треть больше, чем в прошлом году. Выросли на четверть и продажи на зарубежные рынки. Этот тот самый эффект от кооперации.

Но сегодня, отмечает белорусский премьер, предприятиям приходится бороться не только с конкурентами за своего покупателя, но и преодолевать санкционный прессинг.

Единая транспортная политика ЕАЭС

Чтобы торговля шла более динамично, нужна четкая логистика. "Пятерка" подписала дорожную карту по транспортной политике на 3 года, где авиа-, железнодорожные и автоперевозки. А зеленые коридоры и развитие транспортно-логистических хабов - цель мемарандума, который сегодня подписями скрепили железнодорожники. Удобные и быстрые маршруты плюс цифровые технологии сделают доставку товаров быстрой по всем направлениям.

Задача номер один - дальнейшее укрепление сотрудничества внутри союза. Это делает сильнее экономику каждой страны и всего ЕАЭС в целом. Следующий раз позиции на премьерском уровне Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан сверят в конце октября в Армении.

Подробно о решениях межправсовета, двухсторонних переговорах с Россией и региональной безопасности смотрите в "Главном эфире" в воскресенье, 29 августа, на "Беларусь 1".