МИД Беларуси окажет необходимое содействие в возвращении белорусских граждан из Грузии

Следим за поступающей информацией из Грузии, где микроавтобус с белорусскими туристами попал в ДТП. Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев находится на постоянной прямой связи со своим коллегой из Грузии, сообщили в Минздраве.

Напомним, 15 человек, среди которых шестеро детей, получили травмы разной степени тяжести. Четыре человека доставлены в больницы городов Озургети и Чохатури, 11 находятся в Республиканской больнице Батуми, двое - в реанимации. По информации главврача, их состоянию ничего не угрожает.

Как сообщает МИД Беларуси, погибли четыре белоруса. Туристы направлялись из курортного поселка Гомис Мта в город Озургети. По данным полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Сотрудники дипмиссии Беларуси в Грузии находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь. К ним в ближайшее время также присоединится Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук. Посольство поддерживает постоянную связь с криминальной и патрульной службами города Озургети, руководством клиник. Министр по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе сегодня ночью лично посетил 11 пациентов Республиканской больницы. Необходимое содействие оказывает руководство МИД Грузии и региона происшествия. Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. МИД во взаимодействии с грузинской стороной окажет все необходимое содействие в репатриации тел и возвращении белорусских граждан на Родину".

В МИД также обращают внимание граждан на важность внимательного подхода к выбору туристических операторов и тщательное планирование маршрутов передвижения при выезде за рубеж.

По факту происшествия МВД Грузии возбудило уголовное дело. Водитель, управлявший автобусом, задержан. Белорусская дипмиссия выясняет все обстоятельства трагедии.