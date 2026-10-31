МИД Беларуси призвал власти Польши к деэскалации

Обострение ситуации вокруг Конституционного трибунала Польши вызвало реакцию Минска. Споры должны урегулироваться через диалог, а не путем паралича органов власти. Такой позиции придерживаются в МИД Беларуси.

Как заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков, Беларусь не вмешивается во внутренние дела Польши, с пониманием относится к сложности текущего момента, но подчеркивает: споры должны урегулироваться через деэскалацию.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Отмечаем, что обострение дискуссии происходит в преддверии выборов, когда политическая борьба естественно становится более эмоциональной. Не вмешиваясь во внутренние дела Польши, подчеркиваем: споры должны урегулироваться через диалог и деэскалацию, а не путем паралича органов власти. Как сосед Беларусь заинтересована в стабильной, благополучной и предсказуемой Польше. Убеждены, что польские политики найдут взаимоприемлемые решения, снимут накопившиеся противоречия и обеспечат устойчивое развитие страны".

Минск рассчитывает на конструктивный и ответственный подход всех сторон и подтверждает готовность Беларуси к добрососедскому взаимодействию.