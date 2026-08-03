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МИД Беларуси: Ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска выглядят неубедительно

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латвия закрыла границу с беларусью

В погоне за политическими очками в Риге в очередной раз забыли о людях. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси в связи с закрытием Латвией границы с нашей страной, пишет БЕЛТА.

Официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков, который озвучил журналистам заявление, подчеркнул, что ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска выглядят откровенно неубедительно.

Фото: sputnik.by

Разделы:

Политика

Теги:

закрытие границыМИД Беларусибелорусско-латвийская граница
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