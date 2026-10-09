МИД Беларуси вручил ноту протеста украинскому дипломату

9 октября в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий. Поводом стала атака украинского беспилотного летательного аппарата на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. В результате этой атаки гражданке Беларуси нанесены тяжелые увечья.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Дипломату вручена нота протеста, в которой отмечено, что Киев уже ранее предупреждался о недопустимости подобных действий. Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную. Украинская сторона предостережена от повторения подобных действий. Подчеркнуто, что ответственность за их последствия полностью ложится на Украину. Беларусь сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования".

Белорусская сторона настоятельно призывает Киев прекратить провокации, ведущие к эскалации.

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