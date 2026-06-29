МИД КНР о развитии отношений с Беларусью: Политическое взаимодоверие между сторонами незыблемо

Углубление всепогодного и всестороннего сотрудничества между Китаем и Беларусью отвечает историческим тенденциям развития и коренным интересам народов обеих стран. Так сегодня в МИД Китая прокомментировали переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Официальный представитель ведомства Го Цзякунь обратил внимание: политическое взаимодоверие между сторонами незыблемо.

Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР:

"Китай и Беларусь являются всепогодными и всесторонними стратегическими партнерами. Политическое взаимодоверие между сторонами незыблемо. Сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" приносит обильные плоды. Ключевые совместные проекты планомерно реализуются. Многостороннее взаимодействие отличается высокой эффективностью".