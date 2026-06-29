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МИД КНР о развитии отношений с Беларусью: Политическое взаимодоверие между сторонами незыблемо
Углубление всепогодного и всестороннего сотрудничества между Китаем и Беларусью отвечает историческим тенденциям развития и коренным интересам народов обеих стран. Так сегодня в МИД Китая прокомментировали переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальный представитель ведомства Го Цзякунь обратил внимание: политическое взаимодоверие между сторонами незыблемо.
Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР:
"Китай и Беларусь являются всепогодными и всесторонними стратегическими партнерами. Политическое взаимодоверие между сторонами незыблемо. Сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" приносит обильные плоды. Ключевые совместные проекты планомерно реализуются. Многостороннее взаимодействие отличается высокой эффективностью".
"Китайская сторона готова совместно с белорусской строить сообщество единой судьбы человечества, претворять в жизнь четыре глобальные инициативы, усиливать координацию и взаимодействие в рамках многосторонних механизмов, служить стабилизирующей силой в неспокойном мире", - добавил он.