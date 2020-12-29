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МИД: Американский акт о демократии в Беларуси не заслуживает внимания

Недружественный шаг и вмешательство во внутренние дела Беларуси. Так сегодня наше министерство иностранных дел оценило "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", подписанный президентом США Трампом.

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