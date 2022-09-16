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МИД: Беларусь будет прилагать все усилия по сохранению мира в регионе Центральной Азии
Беларусь будет прилагать все усилия по сохранению мира и стабильности в регионе Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси по поводу обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе, сообщаетБелТА.
"В Республике Беларусь с обеспокоенностью следят за эскалацией напряженности на кыргызско-таджикской границе, в результате которой имеются пострадавшие с обеих сторон. Подтверждаем свою приверженность к разрешению конфликтов только мирными методами", - подчеркнули в МИД.
Беларусь приветствовала состоявшуюся во время саммита ШОС в Самарканде встречу лидеров Кыргызстана и Таджикистана, призванную обсудить за столом переговоров сложившуюся ситуацию и перевести ее в политико-дипломатическое русло.
"Со своей стороны Беларусь будет прилагать все усилия по сохранению мира и стабильности в регионе Центральной Азии в духе добрососедства и взаимопонимания", - обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве.
Фото: sb.by
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