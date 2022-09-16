МИД: Беларусь будет прилагать все усилия по сохранению мира в регионе Центральной Азии

Беларусь будет прилагать все усилия по сохранению мира и стабильности в регионе Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси по поводу обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе, сообщаетБелТА.

"В Республике Беларусь с обеспокоенностью следят за эскалацией напряженности на кыргызско-таджикской границе, в результате которой имеются пострадавшие с обеих сторон. Подтверждаем свою приверженность к разрешению конфликтов только мирными методами", - подчеркнули в МИД.

Беларусь приветствовала состоявшуюся во время саммита ШОС в Самарканде встречу лидеров Кыргызстана и Таджикистана, призванную обсудить за столом переговоров сложившуюся ситуацию и перевести ее в политико-дипломатическое русло.

"Со своей стороны Беларусь будет прилагать все усилия по сохранению мира и стабильности в регионе Центральной Азии в духе добрососедства и взаимопонимания", - обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве.



