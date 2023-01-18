МИД: Беларусь готова к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС

Беларусь готова к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Об этом говорилось на подписании протокола по итогам консультаций между государствами - членами ШОС и Беларусью, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службуМинистерства иностранных дел.

Церемония подписания протокола по итогам консультаций уполномоченных представителей государств - членов Шанхайской организации сотрудничества с уполномоченным представителем Беларуси состоялась 17 января в Варанаси (Индия). В мероприятии принял участие начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел Беларуси Игорь Белый.