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МИД: Беларусь готова к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС
Беларусь готова к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. Об этом говорилось на подписании протокола по итогам консультаций между государствами - членами ШОС и Беларусью, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службуМинистерства иностранных дел.
Церемония подписания протокола по итогам консультаций уполномоченных представителей государств - членов Шанхайской организации сотрудничества с уполномоченным представителем Беларуси состоялась 17 января в Варанаси (Индия). В мероприятии принял участие начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел Беларуси Игорь Белый.
С 2010 года Беларусь является партнером по диалогу, а с 2015 года имеет статус официального наблюдателя ШОС. Решение о начале процедуры приема Беларуси в организацию было принято на заседании Совета глав государств - членов ШОС в Самарканде (Узбекистан) в сентябре 2022 года.
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