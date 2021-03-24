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МИД: Беларусь не нуждается в назиданиях Евросоюза

МИД: неужели ООН некуда тратить средства?

Анатолий Глаз обратил внимание на то, что решение СПЧ было принято против правил процедуры - меньшинством, а не большинством голосов. К тому же эта одиозная резолюция будет стоить бюджету ООН больше 2,5 млн долларов. И пойдут они на оплату зарплат и путешествий персонала.

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