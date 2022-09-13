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МИД: Беларусь продолжит прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе

МИД: Беларусь продолжит прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе

Беларусь продолжит прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В Республике Беларусь с тревогой следят за очередным обострением ситуации на азербайджано-армянской границе. Скорбим о погибших с обеих сторон, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в сообщении. - Призываем руководство дружественных Азербайджана и Армении к сдержанности и соблюдению всех ранее достигнутых договоренностей. Исходим из того, что любые конфликты могут и должны разрешаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Со своей стороны, Республика Беларусь продолжит во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе".

Фото: БелТА

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