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МИД: Беларусь с тревогой наблюдает за эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном

Беларусь с тревогой наблюдает за эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном. Как заявили в МИД нашей страны, "Беларусь последовательно проводит миролюбивую внешнюю политику, принципиально выступая за разрешение любых спорных ситуаций исключительно мирным путем". Сегодня Пакистан временно приостановил движение поездов в Индию. В официальном заявлении говорится, что "поезд, курсирующий между городами Лахор и Атари, возобновит движение сразу после того, как ситуация с безопасностью улучшится". Напомним, утром индийская армия ответила огнем на ночной обстрел пакистанскими военными. Минометная атака продолжалась около часа. Информации о жертвах нет.

Вчера Пакистан сбил два военных самолета Индии. В результате погибли три человека, одному пилоту удалось катапультироваться, его захватили в плен. Премьер-министр Пакистана пообещал освободить индийского летчика уже завтра.

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