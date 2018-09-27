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МИД Беларуси: База США в Польше не сможет укрепить необходимую стабильность в регионе

Беларусь будет вырабатывать свои подходы в случае строительства военной базы США в Польше. Так отреагировал МИД нашей страны на соответствующие планы Варшавы и Вашингтона.

Ранее в ходе встречи с Дональдом Трампом в Белом доме Анджей Дуда предложил создать в Польше на постоянной основе американскую военную базу.

В МИД уверены, что милитаризация не сможет укрепить необходимую стабильность в регионе. Доказательством такого подхода может служить белорусская инициатива о запуске широкого диалога и постоянные призывы Минска о налаживании сотрудничества на более высоком уровне между ЕС и ЕАЭС.

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