МИД Беларуси: База США в Польше не сможет укрепить необходимую стабильность в регионе

Беларусь будет вырабатывать свои подходы в случае строительства военной базы США в Польше. Так отреагировал МИД нашей страны на соответствующие планы Варшавы и Вашингтона.

Ранее в ходе встречи с Дональдом Трампом в Белом доме Анджей Дуда предложил создать в Польше на постоянной основе американскую военную базу.