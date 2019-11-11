3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
МИД Беларуси: Беларусь выступает за налаживание общенационального диалога для преодоления противоречий в Боливии
Беларусь выступает за налаживание общенационального диалога для преодоления противоречий в Боливии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, размещенном на сайте ведомства.
Разногласия в боливийском обществе не должны становиться поводом для противоправных действий, ведущих к непредсказуемым последствиям. Сложившаяся ситуация должна разрешиться исключительно мирным путем в рамках правового поля и Конституции страны, подчеркнули в МИД.
"Исходим из необходимости разрешения ситуации исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны. Разногласия в боливийском обществе не должны становиться поводом для противоправных действий, ведущих к непредсказуемым последствиям. Выражаем поддержку всем усилиям, направленным на восстановление общенационального согласия в Боливии, и надеемся, что в кратчайшие сроки там установятся мир и стабильность".
Напомним, Президент Боливии Эво Моралес на фоне массовых протестов подал в отставку. В своем обращении он назвал вынужденную меру способом успокоить ситуацию.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов