МИД Беларуси: Беларусь выступает за налаживание общенационального диалога для преодоления противоречий в Боливии

Беларусь выступает за налаживание общенационального диалога для преодоления противоречий в Боливии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, размещенном на сайте ведомства.



Разногласия в боливийском обществе не должны становиться поводом для противоправных действий, ведущих к непредсказуемым последствиям. Сложившаяся ситуация должна разрешиться исключительно мирным путем в рамках правового поля и Конституции страны, подчеркнули в МИД.



"Исходим из необходимости разрешения ситуации исключительно мирным путем, в рамках правового поля и Конституции страны. Разногласия в боливийском обществе не должны становиться поводом для противоправных действий, ведущих к непредсказуемым последствиям. Выражаем поддержку всем усилиям, направленным на восстановление общенационального согласия в Боливии, и надеемся, что в кратчайшие сроки там установятся мир и стабильность".



Напомним, Президент Боливии Эво Моралес на фоне массовых протестов подал в отставку. В своем обращении он назвал вынужденную меру способом успокоить ситуацию.



