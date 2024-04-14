МИД Беларуси: Минск последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в ближневосточном регионе. В МИД нашей страны еще раз подчеркнули, что Минск последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами. Все мировое сообщество и международные организации должны предпринять меры и консолидировать усилия для стабилизации обстановки.