МИД Беларуси назвал оригинальной позицию армянских коллег в связи с заявлениями Лукашенко

В МИД Беларуси назвали оригинальной позицию армянских коллег в отношении подходов к армяно-азербайджанскому конфликту, обозначенных Президентом Беларуси на заседании Совета ОДКБ и встрече с Генеральным секретарем ОДКБ. Об этом пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил журналистам, комментируя соответствующее заявление его армянского коллеги Ваана Унаняна, сообщает БелТА.

"Вы знаете, МИД Армении занял весьма оригинальную позицию. Верность своим союзническим обязательствам Беларусь не на словах, а на деле подтверждает на протяжении всей своей истории. В том числе и в текущий непростой момент. Непрофессионально ставить под сомнение этот очевидный факт, - подчеркнул Анатолий Глаз. - Порядочность - одна из черт нашей внешней политики. Поэтому и в дальнейшем наши партнеры и союзники могут быть в нас уверены. Если бы другие страны вели себя так же, то многих проблем удалось бы избежать".

"Совершенно понятно, что озвученные Президентом Беларуси подходы не оторваны, а напротив - основаны на реальности, понятны и по-союзнически честны. Именно в таком открытом ключе, без политических игр и интриг, и следует обсуждать вопросы, когда речь идет о судьбах и жизнях людей", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси.

Он отметил, что на саммите, который с учетом спешности его созыва Арменией прошел в онлайн-формате, присутствовал премьер-министр этой страны Никол Пашинян, который и дал все необходимые комментарии своим коллегам - главам государств. "К чему эта запоздалая оценка МИД Армении?" - заметил Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь напомнил, что белорусская сторона последовательно выступала за мирное урегулирование карабахского конфликта, прилагая к этому значительные усилия во всех доступных форматах - как многосторонних, так и двухсторонних: "Бывшие и нынешние лидеры Азербайджана и Армении благодарны главе белорусского государства за искреннее желание мира и благополучия для всех народов Южного Кавказа, личный вклад в нормализацию азербайджано-армянских отношений.