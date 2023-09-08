МИД Беларуси назвал верхом цинизма заявления Госдепа и ЕСВД с беспокойством за белорусских граждан

Заявления Госдепа и Европейской службы внешних действий (ЕСВД) с беспокойством за белорусских граждан - это верх цинизма. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопросы касательно данных заявлений в связи с изменением перечня административных процедур, закрепленных за белорусскими посольствами, пишет БЕЛТА.

"Мы не обращались к ним с просьбой о юридической экспертизе наших законодательных актов, - подчеркнул Анатолий Глаз. - Белорусы, в принципе, прекрасно обходятся без их ценных советов в отношении того, как им жить и строить свое независимое государство. Время ценных указаний для нас ушло где-то еще с Биллом Клинтоном. Кстати, эту мантру - про поддержку нашей независимости - постоянно талдычит Госдепартамент".

"При этом де-факто он же позволяет себе оценивать совершенно прикладные вещи нашего внутреннего законодательства. Эта странная логика рассчитана, наверное, на банановые республики. США - один из мировых чемпионов по количеству совершенно драконовских норм внутреннего законодательства. Слежка за гражданами, беспочвенные аресты, санкционированные пытки, тюрьмы вне национальной юрисдикции и так далее. Не только у нас, но и у большинства цивилизованных стран мира есть огромные вопросы по этому поводу", - обратил внимание Анатолий Глаз.

"США, где сегодня избивают в одиночных камерах более 1106 "узников шестого января", где даже не приближавшийся к Капитолию С.Родс получает 18 лет тюрьмы якобы за его штурм, а никого не трогавший Д.Биггс - 17 лет, где незаконно содержат в тюрьме действующего венесуэльского дипломата А.Сааба, где только лишь за то, что он сказал правду, дают 80-летний тюремный срок Д.Шульте, не имеют, в принципе, никакого права учить кого-либо демократии и правам человека", - сказал пресс-секретарь МИД.

"Наши контрпартнеры предположили, что принятие указа якобы наносит ущерб тысячам белорусов, - продолжил он. - Но при этом лукаво умолчали, какой ущерб их действия наносят миллионам наших соотечественников. Под незаконными санкциями находятся целые отрасли белорусской экономики с сотнями тысяч занятых, белорусов лишили нормального авиасообщения с западными странами, по прихоти американского руководства ограничена даже продажа билетов для наших граждан и обслуживание самолетов, ограничены поставки важных медицинских принадлежностей для лечения белорусов, затруднены электронные платежи для бизнеса и между родственниками по разные стороны границы, практически парализовано грузовое сообщение с ЕС с огромным количеством работающих в этой отрасли, даже нормально перемещаться через сухопутную границу белорусам, да и своим собственным гражданам, препятствуют страны Евросоюза".

"Да что тут говорить - простое получение белорусами шенгенских и американских въездных виз - это, извините, квест, длящийся месяцами, да порой еще сопровождающийся откровенно унизительными требованиями и процедурами. Пусть бы подумали вот об этих своих консульских функциях и услугах", - заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

