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МИД Беларуси о международных оценках парламентских выборов
На прошедшие выборы Беларусь пригласила рекордное число международных наблюдателей, проявив максимальную транспарентность. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД нашей страны о международных оценках парламентских выборов в Беларуси. Анатолий Глаз отметил, что, по мнению многих из них, избирательная кампания прошла спокойно, организованно, открыто, гласно и на конкурентной основе, в полном соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами. Это подтверждается, в частности, заявлениями миссий СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. МИД выразил сожаление в связи с тем, что миссии ОБСЕ не удалось полностью отойти от политизированных оценок, и напомнил, что "не существует идеальных избирательных систем и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ".
Комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси о международных оценках парламентских выборов.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:"Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование, а наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем. Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам".
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