МИД Беларуси обеспокоен ростом напряженности в Сирии

За ростом напряженности на северо-востоке Сирии следит и Беларусь. МИД нашей страны считает важным, чтобы все стороны действовали в русле совместных договоренностей, достигнутых в рамках астанинского процесса, и избегали действий, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе. Внешнеполитическое ведомство призывает в экстренном порядке вернуться к диалогу в целях поиска политических способов урегулирования кризиса при уважении территориальной целостности арабской республики.