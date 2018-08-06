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МИД Беларуси осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы
Минск расценивает инцидент как варварский и бесчеловечный акт терроризма. Во внешнеполитическом ведомстве призывают решать политические разногласия исключительно мирным путем. Дипломаты также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, накануне на проспекте Боливара в Каракасе во время парада к трибуне президента Николаса Мадуро направились несколько квадрокоптеров со взрывчаткой. Их удалось перехватить, но устройства все же сработали. Ранены семеро гвардейцев, сам лидер не пострадал. Власти Венесуэлы заявили, что несколько непосредственных участников покушения задержаны.
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