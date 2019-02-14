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МИД Беларуси призвал к скорейшему решению вопроса о председательстве в ОДКБ

Сейчас договоренности о назначении нет лишь с Арменией. Организация Договора о коллективной безопасности работает без руководителя уже около полугода. Согласно правилу очередности, следующий генеральный секретарь должен быть от белорусской стороны. На пост выдвинут Станислав Зась. Его кандидатуру еще в декабре одобрили лидеры пяти государств.


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"ОДКБ работает без генерального секретаря уже длительное время. Ситуация не идет на пользу организации и требует скорейшего разрешения. Тем более что на встречах в Астане и Санкт-Петербурге главы государств ОДКБ высказались в пользу кандидата от Беларуси.В свете того, что в декабре прошлого года в Армении проходили парламентские выборы, затем формировалось правительство, мы с пониманием отнеслись к тому, что у премьер-министра Армении не было возможности встретиться с белорусским кандидатом".



В МИД нашей страны выразили надежду, что армянская сторона уже в ближайшее время сообщит о сроках встречи с Госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. В ведомстве уверены, что государства - члены организации заинтересованы в том, чтобы этот технический момент деятельности ОДКБ не отразился на работе организации и двусторонних отношениях между ее участниками.

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