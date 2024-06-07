МИД Беларуси призвал Варшаву к восстановлению пограничных контактов

Однако польская сторона несколько лет назад по своей инициативе разорвала взаимодействие с Беларусью в правоохранительной сфере. Прекратила контакты по вопросам правовой помощи, а также диалог по линии пограничных уполномоченных. Все это в одностороннем порядке сделало руководство Польши. Наша же позиция последовательна - мы открыты к взаимоуважительному диалогу. Беларусь готова и к восстановлению взаимодействия и в правоохранительной сфере.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси