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МИД Беларуси призвал Варшаву к восстановлению пограничных контактов
В МИД Беларуси призвали Варшаву к восстановлению пограничных контактов, чтобы избежать трагедий на границе. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали полученную ноту Польши по поводу гибели польского пограничника от смертельного ранения от рук одного из мигрантов, которые пытались пересечь белорусско-польскую границу. В Минске заверили, что рассмотрят ноту с учетом всех обстоятельств, а также выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Однако польская сторона несколько лет назад по своей инициативе разорвала взаимодействие с Беларусью в правоохранительной сфере. Прекратила контакты по вопросам правовой помощи, а также диалог по линии пограничных уполномоченных. Все это в одностороннем порядке сделало руководство Польши. Наша же позиция последовательна - мы открыты к взаимоуважительному диалогу. Беларусь готова и к восстановлению взаимодействия и в правоохранительной сфере.
В МИД Беларуси вызваны представители Литвы и ЕС
Также в МИД вызваны временные поверенные Литвы и представительства ЕС в Беларуси. Причиной стала серьезнейшая обеспокоенность Минска в связи с действиями должностных лиц литовской таможни по изъятию у граждан Беларуси и Литвы, а также третьих стран продуктов питания, лекарственных средств, товаров для личного пользования при въезде в Литовскую Республику после вступления в силу с 3 июня очередных санкционных ограничений.
Происходящий на границе произвол является неоспоримым нарушением фундаментальных прав человека на гуманное обращение. Совершенно очевидно, что люди, сутками находящиеся на границе в очередях, искусственно созданных литовской стороной, имеют законное право провозить продукты и лекарства для личного пользования. Попытка найти здесь нарушение санкционных ограничений откровенно абсурдна. Неуклюжее решение под давлением общественного мнения смягчить меры не меняет сути происходящего. Данный вопиющий факт красноречиво подчеркивает изначальное намерение литовской стороны перенацелить действие санкций на простых граждан Беларуси и самих граждан Литвы, которые пользуются возможностью безвизового въезда в нашу страну.
Минск призывает Вильнюс обеспечить права граждан при пересечении границы
Как сообщил пресс-секретарь министерства, незамедлительно направленная Минском нота касательно действий литовских властей ожидаемо осталась без ответа. В связи с этим Анатолий Глаз отметил, что белорусская сторона призывает официальный Вильнюс отказаться от позорной практики унижения введенными мерами простых людей, включая собственных граждан, имеющих право на свободное передвижение в нормальных человеческих условиях.
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