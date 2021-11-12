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МИД Беларуси призывает к диалогу по вопросам разрешения миграционного кризиса на границе

Разрешению миграционного кризиса на белорусско-польской границе будет способствовать только равноправный диалог. Ни политический шантаж, ни санкции не принесут результата. Как отметил глава нашего МИД, сегодня Европа пытается демонизировать Беларусь, представить миру "страной-агрессором", организатором гибридной войны в отношении Европы. Но эти заявления беспочвенны и бездоказательны. Владимир Макей уверен, что Польше и Прибалтике выгодно раздувать этот кризис. Для справки, только за прошлый год Евросоюз принял около полумиллиона мигрантов без всяких политических последствий. Но при этом делает "трагедию" мирового масштаба из тех 3 тысяч человек, которые сейчас находятся на нейтральной полосе между Польшей и Беларусью. Более того, ЕС готов использовать миграционный кризис в качестве веского аргумента для введения очередного пакета санкций. Минск не оставит это без ответа.

МИД: Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны европейских партнеров

МИД отвергает претензии Евросоюза в причастности официального Минска к организации миграционного кризиса. Все, кто приехал в нашу страну, находятся здесь законно. Как нет доказательств и организованной доставки мигрантов на границу. Напротив Беларусь немало сделала, чтобы сократить поток приезжих с Ближнего Востока. Около 30 турфирм лишили права приглашать мигрантов в нашу страну. Более 2 тысяч граждан развернули на границе. Минск не раз призывал Евросоюз сесть за общий стол переговоров. Но все призывы Европа игнорирует.

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