3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
МИД Беларуси призывает к диалогу по вопросам разрешения миграционного кризиса на границе
Разрешению миграционного кризиса на белорусско-польской границе будет способствовать только равноправный диалог. Ни политический шантаж, ни санкции не принесут результата. Как отметил глава нашего МИД, сегодня Европа пытается демонизировать Беларусь, представить миру "страной-агрессором", организатором гибридной войны в отношении Европы. Но эти заявления беспочвенны и бездоказательны. Владимир Макей уверен, что Польше и Прибалтике выгодно раздувать этот кризис. Для справки, только за прошлый год Евросоюз принял около полумиллиона мигрантов без всяких политических последствий. Но при этом делает "трагедию" мирового масштаба из тех 3 тысяч человек, которые сейчас находятся на нейтральной полосе между Польшей и Беларусью. Более того, ЕС готов использовать миграционный кризис в качестве веского аргумента для введения очередного пакета санкций. Минск не оставит это без ответа.
МИД: Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны европейских партнеров
МИД отвергает претензии Евросоюза в причастности официального Минска к организации миграционного кризиса. Все, кто приехал в нашу страну, находятся здесь законно. Как нет доказательств и организованной доставки мигрантов на границу. Напротив Беларусь немало сделала, чтобы сократить поток приезжих с Ближнего Востока. Около 30 турфирм лишили права приглашать мигрантов в нашу страну. Более 2 тысяч граждан развернули на границе. Минск не раз призывал Евросоюз сесть за общий стол переговоров. Но все призывы Европа игнорирует.
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все