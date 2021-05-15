МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Продолжает нарастать конфликт на Ближнем Востоке. За минувшие сутки только в Газе и на Западном берегу Иордана погибли 16 человек. Более шести сотен пострадали. На протяжении всей минувшей ночи палестинцы обстреливали юг Израиля. Десятки ракет были запущены в направлении городов Ашдод, Сдерот и Беэр-Шева. Израиль отвечает своими ударами. Утром Вооруженные силы страны поразили десятки военных объектов радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.





МИД: Беларусь обеспокоена возрастающей напряженностью в нечужом для нас регионе

К скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния решительно призывает МИД Беларуси. При этом в ведомстве подчеркнули, что Беларусь всегда последовательно выступает за примат международного права в межгосударственных отношениях.