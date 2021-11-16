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МИД Беларуси призывает Польшу к конструктивному диалогу
Пока Польша поливает их из водомета, Беларусь каждодневно оказывает гуманитарную помощь. В МИД Беларуси в очередной раз призвали нашу западную соседку к конструктивному и цивилизованному разрешению ситуации с учетом интересов людей. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что на поводу у этих провокаций наша страна не пойдет.
Происходит прямая, вызывающая провокация пограничных инцидентов с польской стороны. Спецсредства применяются по территории Беларуси. Беззащитных людей травят газом и глушат светошумовыми гранатами. Более того, у нас есть информация, что польские силовики уже начали даже бросать в людей камни. Есть пострадавшие. И это объективная реальность действий страны, которая продолжает учить своих соседей правильной демократии и уважению прав человека. Что будет следующее -гуманитарный артиллерийский обстрел обездоленных женщин и детей на границе? Нет смысла говорить о том, что такие действия прямо нарушаютряд международных и двусторонних норм и договоров.
Однако нарушения Запада правозащитники вновь оставляют без должного внимания. Это не другое. Применение спецсредств по территории другого суверенного государства недопустимо. "Поэтому с белорусской стороны обязательно последует соответствующая официальная реакция", - подчеркнули в МИД нашей страны. Резюмировали: "Издевательство должно быть прекращено".
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