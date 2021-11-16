МИД Беларуси призывает Польшу к конструктивному диалогу

Происходит прямая, вызывающая провокация пограничных инцидентов с польской стороны. Спецсредства применяются по территории Беларуси. Беззащитных людей травят газом и глушат светошумовыми гранатами. Более того, у нас есть информация, что польские силовики уже начали даже бросать в людей камни. Есть пострадавшие. И это объективная реальность действий страны, которая продолжает учить своих соседей правильной демократии и уважению прав человека. Что будет следующее -гуманитарный артиллерийский обстрел обездоленных женщин и детей на границе? Нет смысла говорить о том, что такие действия прямо нарушаютряд международных и двусторонних норм и договоров.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси