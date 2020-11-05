МИД Беларуси прокомментировал ноту от МИД Литвы относительно начала работы БелАЭС

Белорусская атомная электростанция на сегодняшний день единственная из всех действующих и проектируемых АЭС в европейском регионе, которая прошла проверку по самым новым, самым жестким европейским стандартам. А ее запуск наша страна проводит открыто и транспарентно.



Так Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало полученную ноту от МИД Литвы относительно начала работы БелАЭС. Соответствующее заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза размещено на сайте ведомства. В нем, в частности, говорится.

"Литовская сторона, как правило, использует дипломатическую переписку с нами по вопросам БелАЭС не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ. Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан. В очередном эпизоде этого "эпистолярного сериала" нас обвинили в "безответственном и поспешном" запуске БелАЭС. Надеюсь, что в Литве от "советского оккупационного наследия" еще остались профессиональные ядерщики, которые поймут. Предпусковые операции на БелАЭС ведутся в строжайшем соответствии с графиком этапных программ под контролем Госатомнадзора и других надзорных органов".

Нормальный диалог давно принесен в жертву геополитическим амбициям

"Вильнюс единолично ставит под сомнение и авторитет системообразующих для мировой ядерной отрасли организаций, злоупотребляет доверием своих партнеров по ЕС, такими как МАГАТЭ и ВАО. Они неоднократно подтверждали, что нет недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС. Кстати, в работе этих структур участвует и литовский регулятор VATESI, получая от белорусской стороны всю необходимую информацию", - обратил внимание пресс-секретарь МИД.