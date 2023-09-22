МИД Беларуси прокомментировал решение Латвии закрыть пункт пропуска на границе

Неуклюжие попытки официальной Риги обосновать его (решение - прим. ред.) интересами укрепления охраны границы не выдерживают никакой критики. Очевидно, что нелегальные мигранты не пользуются официальными пунктами пропуска. А несколько десятков высвобождающихся при этом офицеров латвийской погранслужбы едва ли способны кардинально усилить охрану границы. Похоже на то, что данное решение было согласовано еще в ходе совещания министров внутренних дел стран Балтии и Польши в конце августа 2023 года в Варшаве.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь