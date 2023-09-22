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МИД Беларуси прокомментировал решение Латвии закрыть пункт пропуска на границе

Решение латвийской стороны о прекращении функционирования пункта пропуска "Силене" является очередным откровенно недружественным политизированным шагом. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси.

Неуклюжие попытки официальной Риги обосновать его (решение - прим. ред.) интересами укрепления охраны границы не выдерживают никакой критики. Очевидно, что нелегальные мигранты не пользуются официальными пунктами пропуска. А несколько десятков высвобождающихся при этом офицеров латвийской погранслужбы едва ли способны кардинально усилить охрану границы. Похоже на то, что данное решение было согласовано еще в ходе совещания министров внутренних дел стран Балтии и Польши в конце августа 2023 года в Варшаве.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Также в комментарии говорится, что Беларусь отреагирует на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков, в том числе конкретными экономическими мерами. Вместе с тем белорусская сторона по-прежнему открыта для нормального взаимодействия по линии компетентных ведомств. Минск призывает власти сопредельного государства отказаться от деструктивной практики необоснованных обвинений и вернуться к равноправному взаимоуважительному диалогу с целью совместного решения глобальной проблемы миграции.

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