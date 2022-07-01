МИД Беларуси: разрастание НАТО - стратегическая ошибка

"Разрастание НАТО является его стратегической ошибкой". Так прокомментировал пресс-секретарь принятое на саммите НАТО в Мадриде решениео приглашении в альянс Финляндии и Швеции.



Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

Позиция Республики Беларусь в отношении расширения НАТО остается неизменной, вне зависимости от того, в каком направлении осуществляется этот процесс: на восток, юг или запад. Разрастание Североатлантического альянса, который после прекращения существования Организации Варшавского договора утратил свою оборонительную природу, является стратегической ошибкой, поскольку подрывает принцип неделимости безопасности и ведет к появлению новых разделительных линий на европейском континенте, к росту военно-политической напряженности.



Дипломат добавил, что укрепление безопасности (национальной, региональной и глобальной) должно осуществляться не за счет наращивания военного потенциала НАТО, а посредством двусторонних и многосторонних механизмов контроля над вооружениями и мер укрепления доверия, а также через равноправный и взаимоуважительный диалог, направленный на устранение разногласий, снижение рисков и предотвращение роста конфронтации в военной сфере.