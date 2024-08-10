МИД Беларуси решительно осудил действия украинских вооруженных формирований в Курской области России

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением, в котором решительно осудило действия украинских вооруженных формирований в Курской области России, пишет БЕЛТА.



"С огромной тревогой и болью воспринимаем события, происходящие в последние дни в Курской области Российской Федерации. Решительно осуждаем действия украинских вооруженных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе", - говорится в заявлении.



"Для нас неприемлемы атаки на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора. Все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений своего политического руководства о готовности к переговорам. На самом же деле подобные вылазки и эскалация лишь отдаляет перспективы их возобновления и прекращения конфликта, к чему неизменно призывает белорусская сторона", - подчеркнули в МИД.



В белорусском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку и солидарность с жителями Курской области. "Семьям и близким погибших выражаем соболезнования, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.