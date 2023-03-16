МИД Беларуси: санкции в отношении нашего государства незаконны

Обратить внимание на собственные проблемы призывает официальный Минск европейских коллег. Очередную антибелорусскую резолюцию прокомментировали парламентарии и дипломаты.



"Депутаты погрязшего в коррупционных скандалах Европарламента должны заниматься проблемами своего региона, которых более чем достаточно. Можно начать со встреч со своим населением и избирателями, если отрыв от реальности уже столь велик, что не позволяет видеть бревна в своих глазах. Если компетенций недостаточно, то наши парламентарии, уверен, будут всегда готовы в конструктивной манере поделиться опытом. Нет никаких сомнений, что население стран ЕС могло бы еврозаседателям открыть глаза на многие вещи".

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что санкции Евросоюза в отношении нашего государства незаконны. Это инструмент давления, "нарушающий базовые права населения суверенных стран, против которых эти меры направлены".

"Политика же евроструктур, которые уходят от взаимоуважительного диалога и не пытаются предложить ничего, кроме очередных принудительных мер в отношении независимой страны, тупикова. Печально, что Европарламент в данном контексте не занимает самостоятельную позицию. Хотя мы понимаем, что эти беспочвенные ярлыки и призывы являются отработкой чьего-то политического или экономического заказа. Так к этому и относимся".