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МИД Беларуси: санкции в отношении нашего государства незаконны
Обратить внимание на собственные проблемы призывает официальный Минск европейских коллег. Очередную антибелорусскую резолюцию прокомментировали парламентарии и дипломаты.
"Депутаты погрязшего в коррупционных скандалах Европарламента должны заниматься проблемами своего региона, которых более чем достаточно. Можно начать со встреч со своим населением и избирателями, если отрыв от реальности уже столь велик, что не позволяет видеть бревна в своих глазах. Если компетенций недостаточно, то наши парламентарии, уверен, будут всегда готовы в конструктивной манере поделиться опытом. Нет никаких сомнений, что население стран ЕС могло бы еврозаседателям открыть глаза на многие вещи".
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что санкции Евросоюза в отношении нашего государства незаконны. Это инструмент давления, "нарушающий базовые права населения суверенных стран, против которых эти меры направлены".
"Политика же евроструктур, которые уходят от взаимоуважительного диалога и не пытаются предложить ничего, кроме очередных принудительных мер в отношении независимой страны, тупикова. Печально, что Европарламент в данном контексте не занимает самостоятельную позицию. Хотя мы понимаем, что эти беспочвенные ярлыки и призывы являются отработкой чьего-то политического или экономического заказа. Так к этому и относимся".
Минск всегда готов вести диалог, но только равноправный и взаимоуважительный. В МИД советуют евродепутатам вместо ограничений и санкций подумать над тем, как поспособствовать взаимовыгодному сотрудничеству субъектов хозяйствования наших стран.
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