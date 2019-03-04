МИД Беларуси сняло ограничения на количество сотрудников американского посольства

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом уведомил о снятии ограничений на количество сотрудников американского посольства в нашей стране. В МИД Беларуси выразили надежду, что данный шаг будет способствовать нормализации отношений между странами. Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.