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МИД Беларуси сняло ограничения на количество сотрудников американского посольства

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом уведомил о снятии ограничений на количество сотрудников американского посольства в нашей стране. В МИД Беларуси выразили надежду, что данный шаг будет способствовать нормализации отношений между странами. Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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