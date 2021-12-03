МИД Беларуси: цель санкций ЕС - экономическое удушение нашей страны

МИД Беларуси выступил с резким заявлением по поводу новых ограничительных мер, введенных Евросоюзом против нашей страны. Цель этой политики Брюсселя - экономическое удушение, максимальное усложнение и ухудшение жизни белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения, заявляет МИД.



Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Беларуси, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию. Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар. Вместе с тем, исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры. Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона.