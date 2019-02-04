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МИД Беларуси: Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности грозит развалом системы международных соглашений в области безопасности
"Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к развалу системы международных соглашений в области безопасности, разоружения и контроля над вооружениями", - заявили в МИД Беларуси. И такая ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений. В МИД убеждены, что в рамках профессионального и взаимоуважительного диалога заинтересованных сторон, нужно сохранить договор. Ранее США официально уведомили наше внешнеполитическое ведомство о своем решении выйти из договора через шесть месяцев.
Сегодня ситуацию прокомментировала министр иностранных дел Австрии: Карин Кнайсль заявила, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности дает повод для беспокойства о начале новой гонки ядерных вооружений. По словам дипломата, подписание договора в 1987 году ознаменовало начало большой "оттепели" в отношениях США и России, и Москве и Вашингтону необходимо «приложить усилия» для его сохранения.
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