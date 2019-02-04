МИД Беларуси: Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности грозит развалом системы международных соглашений в области безопасности

"Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к развалу системы международных соглашений в области безопасности, разоружения и контроля над вооружениями", - заявили в МИД Беларуси. И такая ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений. В МИД убеждены, что в рамках профессионального и взаимоуважительного диалога заинтересованных сторон, нужно сохранить договор. Ранее США официально уведомили наше внешнеполитическое ведомство о своем решении выйти из договора через шесть месяцев.

