МИД Беларуси выразил поддержку усилиям ООН по преодолению кризиса глобальной продовольственной безопасности

Необходимо принятие срочных мер для обеспечения глобального мира и стабильности. Минск и Генсек ООНсовпали в оценках текущей ситуации в международных отношениях. Во время встречи на полях сессии Генассамблеи с Антониу Гутерришем глава МИД Беларуси выразил поддержку усилиям организациипо преодолению кризиса глобальной продовольственной безопасности.Владимир Макей обратил внимание на возможную роль и потенциал нашей страны в этом вопросе, а также передал Генсеку ООН ответное послание Президента Беларуси в поддержку инициативы Антониу Гутерриша по оказанию гуманитарной помощи в рамках глобальной борьбы с голодом.



Накануне Владимир Макей выступил с главной трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предложил честно ответить на два вопроса. Первый: каковы первопричины конфликта в Украине? Второй: что необходимо сделать, чтобы остановить его и предотвратить повторение чего-либо подобного в будущем?



Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Убеждены в том, что истоки уже конкретных проблем Украины надо искать в 2004 году, когда Западу удалось осуществить первую цветную революцию в этой стране. Вторая же революция десятилетие спустя прочно закрепила за Украиной статус анти-России. Украина не нужна Западу - ни как член НАТО, ни как член Евросоюза. Новые покровители просто использовали ее в своей собственной "большой игре" против России. "Сегодня Украина платит цену кровью за то, что ее политиканы купились на этот обман и забыли об историческом братстве трех восточнославянских народов - белорусов, русских и украинцев. Но никогда не поздно признавать и исправлять свои ошибки!" - заявил Макей.



Для Беларуси, которая сама в годы Второй мировой войны прошла через геноцид белорусского народа, невыносимо больно видеть хаос в соседней стране и страдания обычных украинцев,резюмировал политик.