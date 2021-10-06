МИД Беларуси: Заявление Польши - популистская риторика

Абсурдно и смешно выглядят заявления о некой готовности помогать "людям, оказавшимся в сложной ситуации", от представителя страны, в которой беженцы избиваются до полусмерти, незаконно выдавливаются и не щадятся уже даже дети-инвалиды, вводится чрезвычайное положение, чтобы это скрыть, и которая не просто игнорирует решения большинства международных организаций и положения соответствующих документов, но и вызывающим образом прямо отказывается выполнять судебные требования Европейского суда по правам человека как раз таки о помощи беженцам, застрявшим на границе.

Вот комментарий белорусского МИД