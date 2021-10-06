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МИД Беларуси: Заявление Польши - популистская риторика
Цинично и абсурдно звучат заявления Польши о якобы готовности помочь несчастным людям. Речь о некой гуманитарной помощи, которую анонсировал замминистра иностранных дел Польши. Лучше бы польские власти "помогли" Литве, которая известна всему миру своими нечеловеческими условиями содержания беженцев, или известным белорусским экстремистам, которых укрывает Варшава.
Абсурдно и смешно выглядят заявления о некой готовности помогать "людям, оказавшимся в сложной ситуации", от представителя страны, в которой беженцы избиваются до полусмерти, незаконно выдавливаются и не щадятся уже даже дети-инвалиды, вводится чрезвычайное положение, чтобы это скрыть, и которая не просто игнорирует решения большинства международных организаций и положения соответствующих документов, но и вызывающим образом прямо отказывается выполнять судебные требования Европейского суда по правам человека как раз таки о помощи беженцам, застрявшим на границе.
Как раз таки белорусские граждане и общественные организации оказывают помощь афганским беженцам. Подобные заявления Варшавы - это не более чем политиканство и популистская риторика, не имеющая ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей, уверены в МИД Беларуси.
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